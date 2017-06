La prestigieuse cristallerie française Baccarat cédée à un fonds chinois

La cristallerie de luxe Baccarat, créée il y a plus de 250 ans dans l'est de la France, a annoncé vendredi qu'elle allait être cédée à un fonds d'investissement chinois, Fortune Fountain Capital (FFC).

FFC a signé "une promesse irrévocable d'achat" avec les fonds américains Starwood Capital Group et L Catterton pour acquérir leur participation d'environ 88,8% dans Baccarat, a indiqué l'entreprise lorraine dans un communiqué. Le fabricant de produits en cristal haut de gamme "prend acte de ce que FFC maintiendra et centralisera toute la production et l'emploi à Baccarat". Cette opération lui permettrait, selon lui, "d'accélérer ses plans stratégiques à l'international et notamment en Asie et au Moyen-Orient tout en soutenant sa croissance dans les marchés développés".

Depuis 2005, Baccarat est contrôlé par Starwood Capital, fonds américain spécialisé dans l'immobilier, qui en avait pris le contrôle via le rachat à la famille Taittinger de la Société du Louvre. Créée en 1764, Baccarat fabrique surtout des articles de table, des luminaires, des objets de décoration et des bijoux. Sa manufacture est basée à Baccarat, en Lorraine, dans l'est de la France. L'entreprise, symbole de l'art de vivre français, qui emploie environ 500 personnes, a dégagé un bénéfice de 2,2 millions d'euros en 2016 pour un chiffre d'affaires de 148 millions d'euros, après une perte en 2015.