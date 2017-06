Mohamed Ben Ouda rejoint Palmeraie Développement

L'ex-directeur général de la SNTL rejoint le groupe Palmeraie développement en tant que directeur général.

Mohamed Ben Ouda qui vient de quitter la Société Nationale du Transport et de la logistique (SNTL) qu'il dirige depuis 2015, rebondit dans le privé, plus précisément dans le secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie. Il occupe désormais le poste de directeur général de Palmeraie Développement en remplacement de Majid Benmlih , annonce un communiqué de l'entreprise publié ce vendredi 2 juin.

Majid Benmlih ne quittera pas pour autant Palmeraie Développement. Le groupe appartenant à la famille Berrada annonce que Benmlih est nommé vice-président de l'entreprise. Il aura notamment pour mission l’accélération du développement stratégique du groupe, la mise en place d’un système de pilotage par les résultats, ainsi que la diversification vers de nouvelles activités. Le duo Benmlih / Ben Ouda travaillera de concert avec le PDG du groupe, Hicham Berrada Sounni, pour "accélérer le déploiement de la vision CAP 2020 et se diversifier vers d'autres secteurs d'activités", précise la communiqué.