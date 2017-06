L'ancien président allemand Horst Koehler va être nommé émissaire de l'ONU pour le Sahara, selon un courrier rendu public vendredi.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a informé le Conseil de sécurité de sa décision de nommer Horst Koehler la semaine dernière, et aucun pays n'a émis d'objection, ce qui valide de fait sa nomination, selon AFP. Koehler, 74 ans, succédera à l'Américain Christopher Ross qui a démissionné en avril. Economiste et ancien banquier, Koehler a présidé l'Allemagne de 2004 à 2010 après avoir dirigé le Fonds monétaire international (FMI) et présidé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

Le Conseil de sécurité a adopté en avril une résolution exhortant le Maroc et le Front Polisario soutenu par l'Algérie à reprendre les négociations, qui sont dans l'impasse depuis 2012.

(Avec AFP)