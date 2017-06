Réfugiés syriens: Le Maroc réagit à la décision algérienne

L'Algérie avait annoncé, le 1er juin, sa décision d'accueillir un groupe de 41 réfugiés, bloqués pendant plus d'un mois à la frontière maroco-algérienne.

La décision prise par l’Algérie d’accueillir les réfugiés syriens bloqués au niveau de la frontière maroco-algérienne aux environs de Figuig fait réagir au sein de la diplomatie marocaine. « Cette décision aurait pu intervenir plus tôt afin d’éviter le drame humanitaire et les souffrances subies par les familles syriennes » nous indique une source diplomatique marocaine.

« Le Maroc espère que ce genres de situations ne se produira plus à l’avenir » avertit cette source diplomatique qui rappelle que le Maroc a procédé à la régularisation « de plus de 5 250 Syriens » et a octroyé le statut de réfugiés à « plusieurs centaines » de réfugiés syriens. Pour rappel, un groupe de 41 réfugiés ayant franchi la frontière maroco-algérienne, depuis l’Algérie, le 17 avril dernier était resté, pendant plus d’un mois coincé dans la zone tampon située entre les territoires marocains et algériens.