Black Crows, la série qui raconte les réalités sombres de Daesh

Black Crows (corbeaux noirs en français) est une série saoudienne diffusée sur MBC1 depuis le début du ramadan. Elle met en exergue la propagande de Daesh et les réalités sombres de l'Etat islamique.

Black Crows (ou en arabe Al Gharabeeb Al soud غرابيب سود ) c'est le nom de la série saoudienne qui raconte le calvaire et les réalités sombres de l'univers de Daesh. Diffusée depuis le début du ramadan sur la chaîne MBC1, elle est considérée comme la première série arabe qui traite de l'extrémisme et des dangers de Daesh. Une série qui, à travers 30 épisodes "expose les crimes affreux de Daesh, comme les méthodes brutales ayant recours à la répression et la criminalité." selon MBC citée par par Thenational.ae

"La série s'inspire de faits et d'histoires réelles, des personnes qui sont revenues de Rakaa", le fief du groupe Etat islamique (EI), a affirmé Ali Jaber, directeur du groupe MBC, au studio de la chaîne de radio NPR . Elle relate deux principales intrigues. D'un côté, elle nous permet de suivre l'histoire d'une mère qui voyage en Syrie dans l'espoir de retrouver son fils qui a rejoint Daesh. De l'autre, les aventures d'une journaliste à la recherche d'un fiancé pour faire partie des épouses djihadistes. Les femmes sont donc au cœur de la série.