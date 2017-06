325 191 élèves passeront les examens du baccalauréat le 6 juin prochain

Les examens de la session normale du baccalauréat se dérouleront du 6 au 8 juin prochains.

Un total de 325 191 candidats, dont 51 % de garçons et 49 % de filles, passeront les examens du baccalauréat au titre de la session ordinaire de juin 2017, a annoncé le 2 juin le ministère de l’Éducation nationale. Les examens se dérouleront les 6, 7 et 8 juin prochains pour toutes les sections et se prolongeront jusqu'au matin du 9 juin pour la section sciences agronomiques.

Concernant les sessions de rattrapage, elles se dérouleront les 11, 12, 13. Les bacheliers de la section sciences agronomiques, quant à eux, passeront les sessions de rattrapages le matin du 14 juillet.

Par secteurs d'enseignement, le nombre des candidats de l'enseignement public s'élève à 295 145, soit 91 % du total des candidats, tandis que les candidats du secteur privé totalisent 30 046 élèves (9 %), indique le communiqué du ministère.

Le nombre des candidats des sections internationales du baccalauréat marocain, option Anglais sont, eux, au nombre de 72 élèves, alors que le nombre candidats de la 2e promotion des sections internationales, option Français, a atteint 8058 élèves.

La nouveauté de cette année est incontestablement, l’intégration des 143 candidats des parcours professionnels qui passeront pour la première fois cette année l'examen national unifié du baccalauréat.

Les candidats libres représentent, quant à eux, un total de 89425 élèves de l'effectif global, ajoute le communiqué.

Concernant les outils de suivi et de contrôle, 1431 observateurs au niveau des centres d'examens, 164 observateurs régionaux, 82 observateurs nationaux seront mobilisés et 82 surveillants nationaux seront chargés de la correction dans les centres nationaux.