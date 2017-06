Privés de ses leaders, le Hirak d’Al Hoceima s’organise

Des milliers de manifestants ont participé à un sit-in tenu dans la soirée du 31 mai à Al Hoceima qui s’est déroulé sans incident notable. A Meknès, un sit-in de soutien au Hirak a été dispersé par les forces de l’ordre.

Malgré l’absence de ses leaders, le mouvement de contestation d’Al Hoceima est de mieux en mieux organisé. Dans le quartier de Sidi Abid les membres du comité d’organisation du Hirak, qui portaient des brassards fluorescents, ont débuté les préparatifs pour les manifestations de cette soirée du 31 mai à 21h30 . Le comité d’organisation débute sa soirée par la mise en place d’une cotisation, allant de un à 50 dirhams, servant à financer les bouteilles d’eau destinées aux manifestants. Une collecte de fonds livestreamée sur Facebook afin de " montrer que le mouvement n’est pas financé par des fonds étrangers » nous indique-t-on du côté des manifestants.

Les organisateurs utilisent également des rubans afin de délimiter les zones au sein desquelles les différents groupes de manifestants pourront faire entendre leur voix. Une zone spéciale est réservée aux femmes, qui sont mises en avant car "les femmes n’étaient pas assez représentées lors des récentes manifestations dans le Rif " explique l’un des manifestants. Un passage spécial est réservé aux médias qui reçoivent un accueil chaleureux de la part des manifestants.

Le sit-in débute, tout comme celui de la veille, à 22 heures en présence de plusieurs milliers de manifestants. Ces derniers ont encore une fois appelé à la libération du leader du Hirak d’ Al Hoceima, Nasser Zefzafi et celle d’autres militants qui font l’objet d’une enquête pour "atteinte à la sûreté de l’État". L’absence des leaders du mouvement ne se fait pas sentir pour ce manifestant qui nous déclare: “ Ces récentes manifestations sont plus dans l’esprit qui animait celles qui ont suivi la mort de Mouhcine Fikri”. Tout comme le sit-in organisé la veille, c’est à 23h36 que le rassemblement s’arrête et se disperse, dans l’ordre. Aucun incident n’est à déplorer à Al Hoceima.

Ce qui n’est pas le cas à Meknès où un rassemblement de soutien au Hirak a été « violemment réprimé » selon Abdelouahab El Bakkali, membre du bureau politique du PSU présent sur place. «Notre rassemblement a été dispersé à coups de matraque par les forces de l’ordre » nous déclare El Bakkali. Une intervention qui a fait plusieurs blessés selon notre interlocuteur et durant laquelle trois personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre avant d’être relâchées suite à la dispersion de la foule. Les manifestants de Meknès ont ensuite « improvisé » un sit-in au siège local du PSU devant « un important dispositif policier » selon El Bakkali.

Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes du Maroc comme à El Jadida où un sit-in de soutien au Hirak d’Al Hoceima a été interrompu par un autre groupe de manifestant selon le média local ElJadida24 . Du côté de Martil, une manifestation a été organisée cette fois-ci par des « anti-Hirak ». Une vingtaine de personnes a repris en chœur des «vive le roi » et « birou bih dam nafdik ya Malik » (avec l’âme et le sang, on te vengera notre roi) comme en témoigne un live diffusé sur Facebook.