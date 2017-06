Le ministère de l'Intérieur dément toute communication à travers les réseaux sociaux

Le ministère de l'Intérieur précise, ce 31 mai, que sa communication ne s'opère "en aucun cas, à travers les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée"

Le ministère de l’Intérieur dément être à la source de fausses informations relayées sur les réseaux sociaux ou Whatsapp. « Le ministère constate la diffusion sur les applications de messagerie instantanée, les smartphones et les réseaux sociaux d'informations erronées qui lui sont attribuées » peut-on lire dans un communiqué du ministère publié le 31 mai au soir.

Le département d'Abdelouafi Laftit précise que « son interaction avec les différentes questions relevant de ses compétences s'effectue à travers les communiqués diffusés sur les canaux officiels qui leur sont réservés ». Et d’indiquer « la diffusion de ces communiqués ne s'opère, en aucun cas, à travers les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée » . De ce fait le ministère « exhorte les citoyens à faire preuve de vigilance face aux informations attribuées à des parties officielles et véhiculées via les nouvelles technologies de la communication ».

La publication de ce communiqué intervient suite à la diffusion,depuis quelques jours, de messages d'anonymes sur WhatsApp ainsi que sur les réseaux sociaux mettant en garde contre les dangers de la "fitna" ou appelant à l'organisation d'« une grande marche d’amour pour notre pays et notre roi »à Casablanca le 20 juillet. Pour rappel, le leader du mouvement de contestation du Rif, Nasser Zefzafi, souhaitait organiser une manifestation regroupant un million de personnes à cette date.