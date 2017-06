L'entreprise pharmaceutique Maphar est officiellement dans le giron de Eurapharma

Sanofi et CFAO ont annoncé officiellement, ce 1er juin, la conclusion d'un accord pour l'entrée d'Eurapharma dans le capital de Maphar.

C'est désormais officiel. Le groupe Sanofi vient de publier un communiqué, ce 1er juin, annonçant la conclusion de l'opération de vente de Maphar à l'entreprise Eurapharma, révélé par Telquel en août 2016. "Sanofi acteur majeur de l’industrie pharmaceutique marocaine et Eurapharma, filiale du groupe CFAO spécialisée dans la production et la distribution de médicaments en Afrique, ont conclu un accord de partenariat qui vise à accélérer le développement des activités de Maphar sur les marchés marocain et africain", avance le communiqué.

Eurapharma procède donc à une entrée majoritaire dans le capital de Maphar à hauteur de 51%. L’accord, qui sera opérationnel en juin 2017, précise le communiqué. L'accord prévoit également "une coopération renforcée entre Eurapharma, Sanofi Maroc et Maphar ainsi qu’un important plan de développement sur les marchés marocain et africain".

Lire aussi : Sanofi finalise la cession de Maphar à Eurapharma

« Le partenariat avec Eurapharma, leader de la distribution pharmaceutique en Afrique, répond à la stratégie et aux ambitions de Maphar de poursuivre son développement au Maroc et d’améliorer la qualité du service client aussi bien au niveau de la production que de la distribution. Grâce à ce partenariat, la présence de Sanofi au Maroc est renforcée par des expertises additionnelles » a déclaré Amine Benabderrazik, Président directeur général des activités de Sanofi au Maroc.

Pour rappel, Maphar détient 9% de parts sur le marché marocain et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,292 milliard de dirhams.

Pour sa part, Jean-Marc Leccia, Président-Directeur Général d’Eurapharma, précise : « Ce partenariat avec Sanofi autour de Maphar (...) s’inscrit dans la droite ligne du développement stratégique d’Eurapharma en Afrique. Nous allons développer le portefeuille clients de Maphar sur le marché marocain, améliorer le service clients, mais aussi ouvrir Maphar au marché africain pour lequel il dispose déjà d’un volume important de productions pour l’export avec notamment l’anti paludéen ASAQ de Sanofi ». En somme, Eurapharma ouvrira les portes de l'Afrique devant Maphar.

Le montant de cette transaction n'a pas été communiqué par les deux partenaires.