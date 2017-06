La magie des premiers instants By Nivea

Partager la magie des premiers instants, saisir le premier regard, s’émerveiller du premier sourire. C’est l’objet de la nouvelle prise de parole lancée ce dimanche 28 mai au Maroc sur les réseaux sociaux de NIVEA, à l’occasion de la fête des mères.

Pendant un an, NIVEA était aux côtés d’Amir et de sa maman. Un an d’étonnement où la marque s’est émerveillée de le voir jour après jour et où elle a été le témoin de ses premiers instants, qu’elle a partagé avec les internautes sous forme de vidéo.

La vidéo est devenue très vite virale avec plus d’un million de vues en 24 heures, 28 000 likes, 1369 partages et 6 millions de personnes atteintes, c’est dire si les Marocains ont été touchés par l’émotion qu’elle transmet. Marque toujours tournée vers le soin et le lien entre maman et bébé, NIVEA invite toutes les mamans, à la fois spectatrices et actrices de ces moments, à lui raconter cette magie. À travers leurs témoignages, leurs films, leurs photos, leurs mots, la marque souhaite être le relais de ces tranches de vie et récompensera par cette même occasion toutes les mamans qui partageront ces moments de complicité.

https://www.facebook.com/NIVEAMaroc/videos/1380167878730118/