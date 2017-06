L'Algérie accepte d'accueillir les réfugiés syriens bloqués à la frontière maroco-algérienne

La diplomatie algérienne s'est engagée à assurer l'hébergement et prodiguer les soins nécessaires à ce groupe de 41 réfugiés.

Après plusieurs semaines de blocage, l'Algérie accepte de recevoir et d'accueillir des réfugiés sur son sol. C’est ce qu’a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères algérien, Abdelaziz Benali Cherif dans une déclaration accordée à l’agence de presse algérienne : « Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Hamdi Boukhari[…]a été informé de la décision des plus hautes autorités algériennes d’accueillir, à titre humanitaire, sur son territoire, le groupe de ressortissants syriens, dont une femme enceinte et des enfants, qui se trouve bloqué, depuis le 17 avril dernier à Figuig en territoire marocain ».

La diplomatie algérienne s’est également engagée à assurer l’hébergement et prodiguer les soins nécessaires à ce groupe de 41 réfugiés qui avaient rallié le Maroc depuis l’Algérie. "Profondément préoccupé par la détérioration rapide des conditions", le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés avait appelé l'Algérie comme le Maroc à "répondre de manière urgente aux besoins humanitaires" de ce groupe de réfugiés dans un communiqué publié le 30 mai.

