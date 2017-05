"Le Petit Prince" de Saint-Exupéry disponible en langue hassanie

"Le Petit Prince" en langue hassanie sera disponible dans les trois régions du Sahara dès la semaine prochaine. Il sera distribué dans les écoles des villes sahariennes sur initiative du CNDH et de l'OCP.

C'est ce qu'annonce un communiqué diffusé ce mercredi 31 mai par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH). La version hassanie sera distribuée aux élèves des écoles des trois régions du Sahara.

La traduction a été assurée grâce au CNDH et à la Fondation Phosboucraâ, avec l’appui de la Fondation Antoine de Saint Exupery pour la Jeunesse. Cette version hassanie constitue la 300ème traduction du "Petit prince" et coïncide avec le 90e anniversaire du séjour de Saint-Exupéry à Tarfaya (Cap Juby), comme chef d’escale de l'Aéropostale en 1927. La hassaniya, langue parlée au Sahara marocain, mais aussi en Mauritanie et une partie du Sénégal, est un arabe qui s’est diffusé dans la région à partir du 13e siècle.