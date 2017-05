Meryem Al Khattabi, la fille d'Abdelkrim s'est éteinte

Meryem, la fille du résistant rifain Abdelkrim Al Khattabi s'est éteinte mardi à l'âge de 78 ans.

Trois filles du résistant rifain restaient en vie jusqu'à avant-hier: Aicha (qui habite à Casablanca), Meryem (à Casablanca) et Roqaya (au Caire). La famille Al Khattabi s'est réveillée avec une perte. Meryem est morte mardi, à l'âge de 78 ans, terrassée par une crise cardiaque nous affirme son neveu, contacté par Telquel.ma

Née en 1939, Meryem a d'abord connu La Réunion où elle a séjourné 8 ans et l'Egypte. Dans une interview, elle raconte son enfance sur l'île. Elle y a appris le français, par l'intermédiaire de ses grands frères : "les petits ne parlaient pas français, alors ce furent nos grands frères qui nous ont appris le français, mais ce qui l’intéressait mon père, c’était de nous apprendre la langue francaise et les autres langues anglais, espagnol (ndlr la langue française bien qu’elle ait été perçue comme la langue de l’ennemi, ( Abdelkrim) insistait pour que ses enfants l’apprennent, en plus de tamazight et les autres langues)". Quant à l'arabe, Abdelkrim s'est chargé personnellement de leur apprendre la langue. Meryem maitrisait également le rifain : "tout le monde maîtrise le rifain chez la famille El Khattabi" nous a confié le petit fils du résistant et neveu de la défunte. Quelques années plus tard, Meryem s'installera avec son père et sa famille au Caire.

Après avoir vécu de longues années au Caire, elle rentre au Maroc, au début des années 1980, car sa mère était souffrante et voulait revenir au pays. Depuis son arrivée au Maroc, "elle a mené une vie tranquille et apaisée" continue son proche. A la question du combat rifain, ses proches n'ont pas voulu évoquer ce sujet, compte tenu du "contexte actuel", nous affirme-t-il, en référence au hirak.