Le Maroc élu à la vice-présidence de l’Assemblée Générale de l’ONU

Le Maroc a été élu, mercredi, à l'unanimité des 193 Etats membres des Nations Unies, en tant que Vice-Président de la 72e session de l’Assemblée Générale de l’ONU, qui se déroulera de septembre 2017 à septembre 2018.

Le Maroc a été élu à la vice-Présidence de l’Assemblée Générale survient après son endossement par le Groupe Africain de New York, au même titre que le Gabon, le Ghana, le Liberia, le Madagascar et le Zimbabwe, selon MAP. L’élection des vice-présidents a été précédée par celle du président de l’Assemblée Générale, Miroslav Lajcak, Ministre des Affaires Etrangères de la Slovaquie.

Les Vice-Présidents ainsi que les Présidents des six grandes Commissions et les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité constituent le Comité Général qui dirigera les travaux de l’Assemblée Générale sous la présidence de Miroslav Lajcak. Avant cette élection, l’Ambassadeur du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a présidé la troisième Commission de la 69e session de l’Assemblée Générale de l’ONU, qui traite des droits de l’Homme, des questions sociales, humanitaires et culturelles.