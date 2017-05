Macron s'attaque aux médias russes Sputnik et Russia Today

Le Président Français Emmanuel Macron a reçu son homologue russe Vladimir Poutine, en visite privée à Paris. Une conférence de presse commune a été organisée au Château de Versailles où Macron n'a pas mâché ses mots sur sa vision des médias Sputnik et Russia Today.

Emmanuel Macron n'a pas digéré le traitement médiatique que lui ont réservé certains médias russes pendant la campagne présidentielle française. Le président français, qui a recu son homologue russe le 29 mai, a accusé les médias Sputnik et Russia Today d’être des « organes influences » porteurs de « contre vérités infamantes » lors de la conférence de presse tenue suite à sa rencontre avec Vladimir Poutine. «Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère » a déclaré le président français qui a interdit l’accès à cette conférence de presse à ces deux médias.

La rédactrice en chef de Russia Today, Margarita Simonian n'a pas tardé à réagir aux propos de Macron. Elle demande au président français "d'arrêter de mentir"