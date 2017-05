Al Hoceima: les sections locales du PJD, de l’Istiqlal et de l’USFP réclament la libération des manifestants du Hirak

Les bureaux provinciaux du PJD, l’Istiqlal et l’USFP se disent "grandement préoccupés" par la situation dans le Rif, et appellent "à la libération immédiate de l’ensemble des manifestants du Hirak social arrêtés".

Le regain de tension observé dans la province d'Al Hoceima depuis le week-end dernier fait réagir les sections locales du PJD, de l’Istiqlal et de l’USFP. Dans un communiqué conjoint daté du 29 mai, les responsables de ces sections se disent "grandement préoccupés" par la situation. Dans leur lettre, ils "rejettent l’approche sécuritaire" adoptée par les autorités dans la gestion de la contestation dans le Rif.

Le communiqué évoque la "surprise" de l'opinion publique locale quant aux accusations de "fitna [discorde, NDLR] et d’atteinte à la stabilité de l'Etat" visant les manifestants. D'après le communiqué, c'est ce qui aurait "ravivé les tensions et provoqué les habitants de manière générale et les jeunes du Hirak social en particulier".

Par ailleurs, les signataires du communiqué affirment que c'est l'État qui "est responsable de la situation dans la région". Ils blâment notamment le ministère de l'Intérieur pour avoir "mené la région vers l'inconnu". Les sections locales du PJD, de l'Istiqlal et de l'USFP appellent également "à la libération immédiate de l’ensemble des manifestants du Hirak" arrêtés, et exhortent à nouveau les autorités à accélérer le développement de la région.

Les signataires du communiqué ont également condamné "la désinformation des chaînes de télévision publiques". Ils leur reprochent notamment d'avoir diffusé "des images de faits qui n’ont rien à voir avec le Hirak afin de tromper l’opinion publique nationale et internationale". Pour rappel, des images d’affrontements entre supporters du Wydad Casablanca et du Chabab Rif Al Hoceima avaient été utilisées dans les journaux télévisés du 27 mai des chaînes Medi1TV et Al Aoula, pour illustrer la lecture d’un communiqué du procureur général d’Al Hoceima annonçant l’arrestation de 20 manifestants lors d’un rassemblement du Hirak.