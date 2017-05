Al Hoceima: Les manifestations se poursuivent suite à l'arrestation de Nasser Zefzafi

Près de 3 000 manifestants réclamant la libération du leader du mouvement de contestation d'Al Hoceima ont défilé dans les rues de la ville du Rif dans la soirée du 29 mai.

C’est sur les coups de 22 heures que les militants du Hirak d’Al Hoceima ont investi les rues de la ville durant la soirée du 29 mai. Lors de cette première manifestation organisée depuis l’arrestation de Nasser Zefzafi, près de 3 000 militants ont manifesté dans le quartier de Sidi Abed selon des journalistes présents sur place. Les manifestants ont notamment réclamé la libération du leader du Hirak d’Al Hoceima et celle d’autres militants faisant l’objet d’une enquête pour « atteinte à la sûreté de de l’Etat ». De nombreux manifestants défilaient avec des portraits de Nasser Zefzafi sur lequels étaient inscrits : « Nous sommes tous Zefzafi ».

Aucun incident notable n’a eu lieu durant ce rassemblement où les manifestants ont également réclamé « la liberté, la dignité et la justice sociale ». D’autres manifestations se sont tenues dans la région, plus précisément à Nador et dans les villes d’Atroukoute et Imzouren où s’était tenu une marche dans l’après-midi du 29 mai.

