Al Hoceima: 20 personnes arrêtées, soupçonnées "d'ébranler la stabilité de l'Etat"

20 personnes ont été arrêtées suite aux heurts du 26 mai à Al Hoceima. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces personnes "auraient reçu des financements et une aide logistique de l’étranger afin de mener des activités de propagande qui menacent l’intégrité territoriale".

Le procureur du roi près la cour d'appel d'Al Hoceima a annoncé l'arrestation entre le 26 et 27 mai de 20 personnes soupçonnées d'avoir commis "des délits touchant à la stabilité intérieur de l'état et d'autres actes criminels ", peut on lire dans un communiqué du procureur daté du 27 mai.

La même source explique que la brigade nationale de la police judiciaire a été mandatée par le parquet afin d’effectuer une enquête au sujet « d’actes criminels » qu’auraient commis les personnes arrêtées en marge des manifestations qui secouent Al Hoceima depuis plus de 7 mois.

Les premiers éléments de l’enquête démontrent que ces personnes « auraient reçu des financements et une aide logistique de l’étranger afin de mener des activités de propagande qui menacent l’intégrité territoriale et ébranlent l’allégeance des citoyens à l’Etat marocain et aux institutions du peuple Marocain ». Des actes alimentés par « l’humiliation ainsi qu’une hostilité envers les symboles de l’Etat au cours de rassemblements publics »

Cette même enquête révèle que les personnes arrêtées seraient impliquées dans « l’incitation et la participation dans des actes criminels menaçant l’ordre général ainsi que la sécurité des citoyens, suite aux évènements qui ont secoués Al Hoceima, Imzouren et Ben Bouayach et ce qui s’en est suivi d’actes criminels de vandalisme et d’incendie et autres actes criminels » détaille la même source.