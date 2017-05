Un étudiant de Harvard valide ses examens... avec un album de rap

D'après The Independent, un étudiant de Harvard âgé de 20 ans a présenté sa thèse en remettant un album de rap intitulé Liminal Minds. Son travail a été récompensé par A-, la deuxième meilleure note qu'un étudiant puisse espérer.

Il s'appelle Obasi Shaw et est étudiant en informatique et en littérature anglaise à la prestigieuse université Harvard. Auteur d'une thèse sur la poésie, et suivant les conseils de sa mère, il a présenté son travail sous la forme d'un album de rap remis au jury.

Intitulé Liminal Minds, l'album s'inspire des contes de Canterbury de Geoffroy Chaucer (XIVe siècle) et aborde l'identité afro-américaine. Il mêle littérature, poésie et rap. Une approche inédite qui a séduit le jury. Obasi Shaw a obtenu la meilleure note de sa promotion avec la "summa cum laude minus", correspondant à A-. C'est aussi la deuxième meilleure note qu'un étudiant puisse espérer.

Son premier titre commence par Déclaration d'Indépendance: "Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes: tous les hommes sont créés égaux". Les éléments d'actualité ressortent aussi dans les textes du jeune étudiant. Il s'est inspiré pour cela de James Balwdin pour évoquer notamment les violences policières.

Le directeur de thèse de l'étudiant, Josh Bell a été impressionné et stupéfait par la création et le génie de son étudiant. Il a salué "une pièce académique et une création artistique", rapporte The Independent.

En utilisant ce support, Obasi Shaw rappelle que le rap a sa place au sein de cette université prestigieuse. Quelques albums mythiques du rap américain ont d'ailleurs déjà été archivés à la bibliothèque de l'université. Parmi eux, Illmatic de Nas, ou encore To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar.

En attendant, que la thèse d'Obasi Shaw rejoigne ces albums de légende, elle est disponible en écoute libre sur la plateforme Soundcloud.