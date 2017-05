Alors que la police le recherche, Nasser Zefzafi s'adresse à ses soutiens

Où est Nasser Zefzafi? Pour l'heure, le leader de la contestation du Rif adresse un message vidéo relayé en direct sur la page Facebook d'un média local.

Où est Nasser Zefzafi, leader de la contestation au Rif? Impossible de répondre à cette question pour l'heure. Selon des militants sur place, il aurait quitté le toit d'où il haranguait les foules alors que les forces de l'ordre tentaient de l'arrêter après qu'il a interrompu la prière du vendredi dans une mosquée de la ville. Le média local Rif24 a diffusé un appel de Zefzafi dont on ignore le lieu de tournage. Rif24 indique que "Nasser va bien et se trouve en dehors de Al Hoceima".

Dans son message vidéo, on voit Nasser Zefzafi, qui a changé de tenue vestimentaire depuis ses précédentes apparitions dans des lives Facebook. Il s'adresse aux habitants devant un mur blanc en disant d'abord qu'il "va bien", et appelant à "maintenir le caractère pacifique des marches". Il a aussi appelé les commerçant à fermer leur boutiques, en "réponse aux fquihs des sultans", affirme-t-il. "Ils veulent nous arrêter maintenant, par peur de la manifestation historique du 20 juillet", a-t-il lancé. "Nous avons vaincu, et nous avons vu la peur dans leur visage", a-t-il encore ajouté.

