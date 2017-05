Ramadan : Ftour en plein air au Fairmont Marrakech

A l’occasion du ramadan, le Fairmont Royal Palm Marrakech propose un ftour gourmand et en plein air au restaurant l’Olivier. Les convives pourront ainsi contempler le coucher du soleil sur la terrasse bordant la piscine principale et admirer la vue imprenable sur l’Atlas et les jardins paysagers.

Côté gastronomie, le chef exécutif Yann Meinsel a concocté un menu mettant à l’honneur les produits bio et comprenant des mets particulièrement appréciés pendant le mois sacré : les chhiwates, l’incontournable harira, les crêpes marocaines, ou encore une sélection de briouates et des tagines à base de légumes bio.

Le buffet, à 380 DH par personne, proposera également des viandes et poissons tendres cuits au four tandoori, une grande variété de pains et viennoiseries artisanaux, ainsi que des jus de fruits de saison.

Le menu comprendra également de délicieux sushis préparés à la minute !

Renseignements : +212 522487919 ou [email protected]