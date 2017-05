Découverte: une mosquée casablancaise avec un petit style bosniaque

Nihad Berberović, architecte bosniaque exerçant au Maroc depuis plusieurs années, a conçu une mosquée atypique. Elle a été inaugurée vendredi dernier.

La mosquée du quartier Victoria met fin à la légende selon laquelle toutes les mosquées casablancaises se ressemblent. Le nouveau lieu de culte inauguré le 19 mai dernier se veut plus lumineux qu'une "mosquée conventionnelle". Lorsqu'on observe l'édifice, on remarque qu'il comporte des ouvertures et des filtres laissant transparaître la lumière naturelle.

L'architecte Nihad Berberović, qui a proposé cette mosquée construite en 18 mois, a essayé de respecter au mieux les conventions. "Elle est différente par son esthétique et par sa forme, mais les proportions sont purement marocaines et j'ai veillé à ce qu'elles soient conformes aux autres mosquées du pays", nous explique-t-il.

"Ce n'est pas une mosquée bosniaque, même si ça me fait plaisir qu'on me dise qu'elle l'est. Peut-être que j'ai transposé mon infime influence bosniaque, mais elle reste marocaine", insiste l'architecte qui relève aussi le côté contemporain de l'édifice qui est "censé traduire la modernité du quartier et du pays".