La nouvelle place Mohammed V fascine les Casaouis

En chantier depuis plusieurs mois, la nouvelle place Mohammed V de Casablanca est enfin ouverte au public.

"C'est une place qui combine modernité et culture", s'enthousiasme Mounir, jeune étudiant casablancais qui profite de sa pause déjeuner pour admirer la belle fontaine qui trône au milieu de la place Mohammed V rénovée.

De nombreuses statues meublent le grand espace. Des statues qui rendent hommage à l'art et à l'histoire. Elles représentent un violoniste et un joueur d'oud. Des statues qui intriguent certains riverains. "La place est bien, elle est moderne et on ne regrette pas du tout l'ancienne. Pourtant, certaines choses m'échappent. Lui par exemple, il porte un violon. Pourquoi? Je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Bon ça prouve que cette place accueille tout le monde. Regardez, il y a même un guerrab, c'est magnifique", témoigne Badr, un autre habitant de la ville rencontré sur place.

Dans un petit coin, au sud du Palais de justice et à l'est du conseil de la ville se trouve une statue qui immortalise la Marche Verte.

Calme et tranquillité

"C'est un endroit agréable. On a un calme et une tranquillité exceptionnels. En plus, c'est propre. Ça fait du bien. Ça change", avance Rachida, quinquagénaire. Un calme qui n'échappe pas à Youssef, venu de Rabat pour admirer de ses yeux la nouvelle place après avoir un reportage diffusé par Medi1. Pour lui, la seule anomalie de ce décor presque parfait est le palais de justice: "Il nous fait penser aux problèmes, alors qu'on est dans un endroit apaisant où on oublie tout".

Une place de plus pour les touristes

De l'art, de l'histoire, du calme, de la propreté et de la tranquillité. Tous les ingrédients sont réunis pour accueillir de nouveaux touristes à Casablanca. "Il y a une place de plus à visiter à Casablanca pour les touristes. Elle va favoriser l'image de la ville", relève Hicham, 40 ans.

Nous avons d'ailleurs rencontré sur place un couple de retraités français en visite à Casablanca pour la première fois. Ils ont été touchés par le côté éclectique de la nouvelle place. "On a un côté traditionnel marocain avec les bâtiments, mais un côté moderne avec la fontaine et les statues. On s'y perd un peu quand même, car ce n’est pas suffisamment structuré", relèvent-ils.

"Il faut juste que les oiseaux s'y habituent", conclut Saloua, jeune étudiante.