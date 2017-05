L'hélicoptère du ministre de l'Intérieur encerclé par des manifestants près d'Al Hoceima

Le 23 mai, une centaine d'habitants de Talarouak, dans la province d'Al Hoceima, ont encerclé l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur qui était sur place. Ils protestent depuis plus d'un an contre "la confiscation de leurs terres".

Au lendemain de la visite de la délégation du gouvernement qu'il conduisait à Al Hoceima, le ministre de l'Intérieur Abdelaoufi Laftit s'est rendu à Talarouak. D'après plusieurs sources médiatiques locales, il a rencontré les élus et les acteurs associatifs de la commune.

Les habitants de la ville ont réservé au ministre un accueil pour le moins mouvementé. Une centaine de manifestants ont ainsi encerclé l'hélicoptère de la gendarmerie royale qui a conduit le ministre dans cette commune reculée de la province d'Al Hoceima située non loin d'Issaken et Ketama.

Depuis plus d'un an, les habitants de la commune protestent contre la problématique des terres collectives "confisquées par l'État", relèvent nos confrères de Hespress dans un article daté de juin 2016. "Cela fait un an qu'on organise des sit-in, on ne va pas faire marche arrière", a lancé un des manifestants.

Les manifestants qui sont allé "accueillir" Laftit ont réclamé "dignité" et la fin de "la politique de marginalisation", sous le regard des forces de l'ordre. Aucun incident n'a été enregistré.

Refusant tout dialogue dans "un cadre fermé" comme l'explique un manifestant dans une vidéo publiée sur Facebook, les habitants de Talarouak ont appelé à un dialogue "ouvert, transparent, et devant l'ensemble de la population" de la commune rifaine. Ils organisent ce mercredi 24 mai une marche à pied vers Al Hoceima.