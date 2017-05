Fouzi Lekjâa: "Ziyech souffre toujours de ne pas avoir été convoqué à la CAN"

Le président de la FRMF s'est entretenu avec Hakim Ziyech, après la multiplication de rumeurs sur l'intention du joueur de l'Ajax de décliner sa convocation pour les prochains matches contre les Pays-Bas et le Cameroun.

Dans une interview live accordée à notre confrère Hespress le 23 mai, le président de la Fédération royale marocaine du football (FRMF), Fouzi Lekjâa, a affirmé avoir appelé l'international marocain Hakim Ziyech pour discuter de sa convocation pour les prochains rendez-vous de l'équipe nationale: le match amical du 31 mai contre les Pays-Bas, et le déplacement du 9 juin au Cameroun pour le début des éliminatoires de la CAN 2019.

Ziyech, qui n'est plus apparu en sélection depuis octobre, n'avait pas été retenu pour la CAN 2017 en janvier au Gabon, n'avait pas été convoqué non plus pour les matches amicaux de mars contre la Tunisie et le Burkina Faso. Dans son interview, Lekjaâ relève que son entretien avec le milieu de terrain de l'Ajax faisait suite à la multiplication de rumeurs sur l'intention du joueur de décliner sa convocation pour les prochains rendez-vous des Lions de l'Atlas.

D'après le président de la FRMF, "Ziyech souffre toujours de sa non-convocation à la CAN du Gabon". "Je lui ai expliqué qu'il a encore les éliminatoires de la CAN et les éliminatoires du mondial 2018 à disputer", souligne Lekjaâ qui ne donne pas plus de précision sur la décision définitive de Hakim Ziyech quant aux prochains matches."Personne ne peut savoir si Ziyech va venir ou pas avant le 25 mai", a-t-il déclaré. En effet, l'international marocain devrait en principe rejoindre les Lions de l'Atlas à Agadir au lendemain de la finale de l'Europe League qui oppose son club l'Ajax Amsterdam à Manchester United ce mercredi 24 mai à Stockholm.

"Accepter une convocation de l'équipe nationale ne se discute pas (...) Ziyech doit normalement venir après la fin de son match avec l'Ajax. S'il ne vient pas, ce sera une décision personnelle qu'il devra assumer", a souligné le président de la FRMF.

À 22 ans, Hakim Ziyech a vécu une saison pleine avec l'Ajax Amsterdam qu'il a rejoint l'été dernier. Alors que son club a terminé à la deuxième place, Ziyech a fini meilleur passeur d'Eredivisie avec 12 passes décisives. Né aux Pays-Bas, et après avoir fait ses débuts internationaux dans les équipes de jeunes des Oranje, il opte pour le Maroc en 2014, alors que Badou Zaki est encore à la tête de la sélection.