Comment Chabat en est-il arrivé à accuser les "services" de vouloir le supprimer

La guerre est ouverte entre Hamid Chabat et le ministère de l'Intérieur. Le leader syndical et chef de l'Istiqlal accuse les "services" de vouloir sa mort. Reconstitution.

« Allahou Akbar, Allahou Akbar », crie Hamid Chabat, entouré de militants qui organisent un cordon autour de lui pour éviter l’intervention des forces de l’ordre, venu le déloger lui et ses soutiens. « Notez le bien, pour l’histoire, si jamais je meurs à Dieu ne plaise, ce sera des mains des services du royaume du Maroc !», lance-il. S’il avait déjà tenu des propos polémiques par le passé, jamais le secrétaire général de l’Istiqlal ne s’était aussi frontalement attaqué à l’Etat. Il avait bien déclaré être "surveillé, traqué par les services" et que son téléphone était "mis sur écoute", mais jamais des accusations liées au meurtre.

Qu’est-ce qui a fait sortir de ses gonds le patron de la troisième force numérique au parlement ? Reconstituons le fil de l’histoire. La tension latente à l’intérieur de l’Istiqlal entre pro-Chabat et ceux qui réclament son départ s’est déplacée à l’UGTM (Union générale des travailleurs du Maroc), syndicat proche de l’Istiqlal et contrôlé jusque là par Hamid Chabat. L’élection le 7 mai lors d’un Congrès extraordinaire de Enaâm Mayara, chef de file du clan anti-Chabat au syndicat et proche de Hamdi Ould Rachid, est rejetée par le candidat de Chabat, Kafi Cherrat, qui dénonce un"manque de légitimité". L’ancien SG de l’UGTM et proche de Chabat gèle aussi la trésorerie du syndicat, et porte-plainte. Entre-temps, le clan Chabat prépare son propre congrès extraordinaire. Enaâm Mayara saisit à son tour la justice, et obtient l’interdiction de ce rassemblement le vendredi 19 mai.

Dimanche 21 mai, tout était donc réuni pour que l’affaire explose. Saisi d’urgence en référé, un tribunal décide l’interdiction de la rencontre, comme précisé par un communiqué de la DGSN, qui justifie par là son intervention pour déloger les militants. Selon la DGSN, il s’agit de l’"exécution d’une décision en référé émise par une autorité judiciaire compétente sur la base d’une ordonnance écrite du parquet compétent". De leur côté, les pro-Chabat soutiennent mordicus être dans leur bon droit, et affirment disposer d’une décision de justice les autorisant à se réunir

Tout s’emballe. Quelques minutes après le début du congrès et l’élection à l’unanimité des membres du bureau exécutif, plusieurs dizaines de policiers s'introduisent dans la salle et tentent de faire descendre Hamid Chabat de l’estrade. Indifférent, ce dernier poursuit son discours et harangue les foules. Il accuse le ministère de l’Intérieur de « combattre l’action syndicale » et qualifie la police de « forces de répression ».

La police goûte peu le propos de Hamid Chabat et se réserve le droit de recourir à la Justice. « Les insinuations et les graves accusations [de Hamid Chabat] constituent une diffamation flagrante, une atteinte manifeste à la considération personnelle due (aux) fonctionnaires [de la DGSN] et un outrage envers un corps constitué" peut-on lire dans le communiqué de la DGSN.

Selon le politologue Omar Cherkaoui, ce degré de tensions entre l'Etat et l'Istiqlal est inédit : "même quand Mhammed Boucetta a refusé de devenir Premier ministre, les relations étaient restée bonnes avec Hassan II". Pour Cherkaoui, Chabat est allé trop loin : "défier l'Etat signifie la défaite d'un parti, devant la suprématie de l’Etat". Pourquoi adopte-il alors ce ton ? "Il a peur que l'on active des poursuites sur des dossiers qui le concernent (...)et du coup il hausse le ton. Il met pression pour renforcer sa position de négociateur" analyse Omar Cherkaoui, qui explique que Chabat est motivé par "sa grande base et son influence au sein des instances" du parti de l'istiqlal. Une influence qu'il pourrait toutefois perdre s’il multiplie ce genre de sorties, d’après le politologue. Contactés par Telquel.ma, Hamid Chabat, ainsi que les membres de la commission exécutive du parti n'ont pas donné suite à nos appels.