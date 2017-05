Al Hoceima: El Othmani "salue les manifestants" et tance le PAM

Au cours de son premier grand oral, Saad Eddine El Othmani a salué les manifestants d'Al Hoceima, taclé le PAM et fait le point sur la réforme de l'administration.

Le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani s’est livré ce mardi 23 mai à son premier grand oral devant les parlementaires. Au cours de cette première séance de questions orales consacrées à la politique générale du gouvernement, El Othmani s’est expliqué sur des questions brûlantes notamment la situation à Al Hoceima, la reforme de l’administration, mais aussi les perspectives de la politique économique africaine du royaume.

L'intervention du chef du gouvernement au parlement se fait au lendemain de la visite d’une délégation de l'Exécutif dans le Rif. Saad Eddine El Othmani a ainsi tenu à saluer les manifestants d'Al Hoceima. "Depuis le début, j’ai déclaré qu’il fallait répondre aux revendications des citoyens d’Al Hoceima", a souligné le chef du gouvernement, avant de demander, ironique: "Qui est à la tête des communes de la province? Qui est à la tête du conseil communal de la ville ? Qui est à la tête de la région?". Une allusion claire au PAM qui contrôle les deux conseils. Le chef du gouvernement a ensuite appelé à surmonter les divergences politiques pour résoudre les problématiques nationales.

Interpellé sur la problématique de la corruption, El Othmani a rappelé que son mandat n'avait duré "qu’un mois et demi". Il a tenu aussi à défendre le bilan de son prédécesseur Abdelilah Benkirane. "Je suis fier de la politique menée par le gouvernement Benkirane. Ils ont fourni des efforts considérables pour combattre la corruption", a-t-il relevé.

Le chef du gouvernement a également promis de "mener à bien" le chantier de la réforme de l’administration, auquel le roi a consacré son discours lors de la rentrée parlementaire en octobre 2016. Dans ce sens , El Othmani annonce la mise en place "d’un portail pour les doléances et plaintes des citoyens qui vont pouvoir suivre la procédure en ligne". Il promet aussi des mesures pour "améliorer la situation des fonctionnaires".

Après avoir énuméré les bienfaits de la politique économique impulsée par le roi Mohammed VI sur le continent et le nombre des entreprises marocaines installées en Afrique subsaharienne, le chef du gouvernement a expliqué que "notre action s’inscrit selon trois étapes. Nous approuvons les conventions signées en Afrique, nous instituons des programmes pour mettre en place ces conventions, et effectuons le suivi, la coordination et la promotion de notre politique africaine".

