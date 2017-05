Démographie: à quoi ressemblera la population marocaine en 2050?

Nombre d’habitants, composition et répartition de la population… Dans une note diffusée le 23 mai, le HCP dresse le portrait de la population marocaine de 2050. Détails.

Dans 30 ans, le Maroc devrait compter un peu plus de 43 millions d’habitants. La population active, comprise dans la classe d'âge de 15 à 59 ans, passerait à 25,6 millions en 2050 au lieu de 21,1 millions en 2014. Les personnes âgées de plus de 60 ans seront aussi trois fois plus nombreuses. Leur nombre atteindra les 10 millions, soit 23 % de la population totale. C’est du moins ce que prévoit le Haut-commissariat au plan (HCP) dans une note intitulée "Les projections de la population et des ménages entre 2014 et 2050", et établie sur la base du recensement de 2014.

Une population plus nombreuse, avec moins d’enfants

Selon le recensement de 2014, le Maroc abrite 33,8 millions d’habitants. Cette population grimpera à 43,6 millions en 2050, soit une croissance moyenne de 272.000 habitants par an, "qui est l’équivalent de la population d’une ville moyenne comme Séfrou", indique la publication du HCP. Une évolution qui s’accompagnera d’un exode rural plus prononcé. Ainsi, près de trois Marocains sur quatre (73,6%) vivront en milieu urbain, soit 32,1 millions d'habitants, contre 60,3% en 2014 (20,4 millions). "La population rurale connaîtrait, en revanche, un léger recul de son effectif ; de 13,4 millions de personnes en 2014, elle serait de 11,5 millions vers 2050", prévoit l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi.

Les projections du HCP indiquent également une baisse de la proportion de jeunes. Ainsi, les classes d'âges de 15 ans et moins subiraient les effets de "la diminution supposée de la fécondité entre 2014 et 2050". "Ainsi, les effectifs passeraient pour les enfants de 4-5 ans, enfants d’âge préscolaire, de 1,3 million à 1 million, pour les enfants de 6-11 ans, enfants scolarisables dans le primaire, de 3,6 millions à 3,2 millions et pour les enfants de 12-14 ans, enfants scolarisables au deuxième cycle du fondamental, de 1,8 million à 1,6 million", indique la note d’information.

Une population active plus nombreuse

Selon le HCP, l’effectif de la population active passerait de 21,1 millions en 2014 à 25,6 millions en 2050. La classe des 18 à 24 ans, "considérée comme celle des nouveaux entrants au marché du travail", augmenterait légèrement, de 4,3 millions à 4,5 millions en 2050. "Au-delà, elle diminuerait sensiblement pour atteindre 3,8 millions en 2050, enregistrant une baisse d’environ 10% sur la période des projections", poursuit le HCP.

Le Haut-commissariat au Plan prévoit également un accroissement de la population de 60 ans et plus "à un rythme soutenu de 3,3% par an" entre 2014 et 2050. Son effectif devrait tripler dans 33 ans, passant de 3,2 millions à 10,1 millions. "Elle représenterait 23,2% de la population totale alors qu'elle ne constituait que 8,1% et 9,4%, respectivement en 2004 et 2014", prévient le HCP, qui explique que ses projections ont été réalisées "selon les normes internationales en vigueur".

Responsabilité et femme font bon ménage

Quel serait le nombre de ménages en 2050? 13,7 millions, répond la note. Soit 6,4 millions de plus qu'en 2014. Soit, en moyenne, 177.000 ménages de plus chaque année. Le HCP indique dans sa note que "l’accroissement du nombre de ménages s'accompagnerait d'un changement dans la structure, selon l’âge et le sexe des chefs de ménage". Par ailleurs, "la prédominance masculine tendrait à diminuer et le poids des ménages dirigés par des femmes passerait de 16% à 21% entre 2014 et 2050", précise la note.

D’un autre côté, la taille moyenne des ménages observerait une baisse "significative": elle passerait ainsi de 4,6 personnes en 2014 à 3,2 en 2050. Une baisse imputée au "fléchissement de la fécondité entraînant la baisse du nombre moyen d’enfants par ménage et à l’accroissement de la nucléarisation des familles induisant une diminution du nombre moyen d’adultes par ménage", détaille la note.

Nos régions en 2030

Les projections du HCP s'intéressent également à la répartition de la population dans les régions et les provinces. Cette répartition a été projetée uniquement jusqu’en 2030 "pour des considérations techniques concernant la stabilité des évolutions fondant les paramètres démographiques". Résultat: "les cinq régions les plus peuplées en 2014 continueraient à l’être en 2030 et contribueraient par environ 74,3% à l’accroissement démographique total du Maroc ", explique le document.

C’est naturellement Casablanca-Settat (26,2%) qui arrive en tête, suivi de Rabat-Salé-Kénitra (13%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12%), de Sous-Massa (11,6%) et de Marrakech-Safi (11,4%). De leur côté, les régions du Sud devraient connaître "les taux d’accroissement annuel moyen les plus élevés avec un taux de 1,4%, supérieur à la moyenne nationale pour la période, de 0,96%". Les régions de Darâa-Tafilalet, Béni-Mellal-Khénifra et Fès-Meknès connaîtraient pour leur part "un rythme plus faible, avec un taux d’accroissement de moins de 0,6% en moyenne par an".