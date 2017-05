Le RNI a élu les membres de son nouveau bureau politique

Après l’adoption des nouveaux statuts, le parti de la colombe a élu les membres de son bureau politique et ceux des commissions internes. De nouveaux visages ont rejoint les anciens lieutenants du RNI.

« Nous voulons donner aux Marocains l’image d’un parti qui travaille toute l’année, qui rassemble les compétences. Un parti animé par les fils du peuple, indépendant dans son pouvoir de décision, qui ne fait pas que compléter les majorités », lançait Aziz Akhannouch à l’ouverture du sixième congrès du RNI le 19 mai, à El Jadida. Une étape a été franchie le 20 mai avec l’élection par le Conseil national des membres du bureau politique et ceux des commissions internes du parti, après l'adoption des nouveaux statuts.

Le président du RNI avait souligné "l'importance des conditions démocratiques du débat interne qui s'est d'ailleurs déroulé en toute sérénité, responsabilité et conscience, et qui ont mis la formation sur la voie de la modernisation", indique un communiqué du parti de la colombe.

Le Conseil national a aussi élu les membres des organisations régionales, des instances Femmes et Jeunes et les bureaux fédéraux, ainsi que les membres des commissions de contrôle financier, de discipline, d'arbitrage, des Marocains du monde, de l'équité et de l'égalité des chances.

La liste de la nouvelle direction

Le nouveau bureau politique est composé de figures connues et de nouveaux venus, comme la secrétaire d’Etat Lamia Boutaleb ou encore l'ex-président du Raja Mohamed Boudrika.

Voici tous les membres du bureau politique présidé par Aziz Akhannouch : Mohamed Abbou, Mohamed Bouhdoud Bouhlal, Abdelkader Salama, Hassan Benomar, Abdellah El Ghazi, Mohamed Rozma, Mohamed Bouhriz, Fatema Marouane, Nawal El Moutawakel, Nabila Rmili, Hassan El Filali, Mohamed Kabbaj, Hassan Oukacha, Mohamed Boudrika, Mohamed Morsi, Chafik Benkirane, Badr Tahiri, Moncef Belkhayat, Anis Birou et Saïd Chbaâtou.

A cette équipe s’ajoute des membres élus es-qualité : Salaheddine Mezouar, Mustapha Mansouri , Mustapha Baitas, Hassan Belkhayat, Saadedine Berrada, Omar Moro, Mohamed Boussaid, Moulay Hafid Elalamy, Rachid Talbi Alami, Mohamed Oujjar, M'Barka Bouaida, Lamia Boutaleb, Taoufik Kamel, Mohamed Bekkouri, Amina Benkhadra et Youssef Chiri.