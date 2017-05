Le retrait de Leila Aïchi est "une sage décision" pour le Parti socialiste français de Casablanca

Près d’un mois avant les élections législatives, aucun candidat la République en marche (REM) ne se présente dans la 9e circonscription des Français de l’étranger qui comprend le Maroc. Un boulevard pour le candidat socialiste Didier Le Bret.

"Le retrait de Leila Aïchi en tant que candidate la République en marche (REM) est une victoire du Maroc et de la France", considère Albdelghani Youmni, secrétaire du Parti socialiste de Casablanca. "C’est une décision très sage de la part du président de la république française, Emmanuel Macron", commente-t-il au sujet de la candidate Modem et sénatrice de Paris, qui n’est plus investie par la REM. Elle est critiquée pour ses positions de soutien au Front Polisario, dont elle s'est défendue.

Albdelghani Youmni préfère alors clarifier la position du candidat du Parti socialiste (PS), Didier Le Bret : "Nous soutenons le plan d’autonomie du Sahara proposé par le Maroc, dans un plan de régionalisation avancée", affirme-t-il. "Le fait que Leila Aïchi soit solidaire du Polisario rend les choses compliquées alors que la France cherche avec d’autres pays des solutions de dialogue et de solution. Elle est à contre-courant de la position française", considère Albdelghani Youmni

"Nous voulons éviter la rupture qui s’est passée au début du quinquennat de François Hollande", continue celui qui apporte son soutien au candidat PS et ancien diplomate qui sera en visite du 19 au 25 mai au Maroc. Le royaume "représente 45% des électeurs de la 9e circonscription des Français de l’étranger" selon le secrétaire du PS Casablanca. Au total, 27 candidats, dont Didier Le Bret, se présentent dans cette circonscription qui couvre l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Le candidat socialiste va entre autre faire face à Erwan Davoux des Républicains, ainsi que Leila Aïchi et M'jid El Guerrab, militant En Marche ! Maroc qui n'a pas obtenu l'étiquette REM. 150.000 Français de cette circonscription sont invités à se rendre aux urnes les 11 et 18 juin prochains pour élire le député qui les représentera à l'Assemblée nationale.

