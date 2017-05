New-york : Un véhicule fonce sur la foule faisant plusieurs blessés et un mort

Un véhicule a foncé aujourd'hui en direction de piétons qui se trouvaient sur la place de Times Square à New York. Une personne serait décédée et 19 blessées selon un tweet des pompiers New-Yorkais.

New York en alerte. Aujourd'hui en fin de journée, une voiture a foncé sur la place Times Square faisant plusieurs blessés et un mort. Le véhicule a terminé sa course sur un poteau de signalisation avant de prendre feu. Sur place, la police ne considère pas l'acte comme terroriste et évoque "incident isolé". Le conducteur a été arrêté et le quartier bouclé.

One male in custody in the #TimesSquare vehicle collision.

It is believed to be an isolated incident, it remains under investigation. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 mai 2017

Présent sur place, un photographe de l'AFP a assisté au drame. « Il y avait des gens par terre », et « des gens qui pleuraient » rapporte-t-il. L'auteur présumé de l'attaque a été immédiatement placé en détention et est actuellement interrogé.

DEVELOPING: NYPD says crash in Times Square was likely DWI, not terrorism https://t.co/B7NKuUMEndpic.twitter.com/ZCZgQgzmph — CBS News (@CBSNews) 18 mai 2017



La maison blanche a également indiqué que le président était informé de la situation.