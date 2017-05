PR MEDIA est l’agence marocaine la plus titrée par les SABRE Awards Africa, l’équivalent des Oscars dans le secteur des relations publiques.

La cérémonie de remise des SABRE Awards Africa, dont la première édition s’est tenue le 11 mai à Casablanca, a récompensé PR MEDIA de cinq prix dans six catégories.

L’agence conseil en communication d’influence a reçu un Diamond SABRE Award, quatre Gold SABRE Awards et deux «Certificates of Excellence» en récompense de ses campagnes pour Mawazine-Rythmes du Monde, Crédit du Maroc, Ford et Kasperksy. Remis par un jury international, ces prix positionnent PR MEDIA comme une référence auprès des professionnels des relations publiques en Afrique et dans le monde.

Voici le détail des récompenses :

Pour Ford, PR MEDIA a reçu deux SABRE Awards : un Diamond SABRE Award dans la catégorie «Brand Building» et un Gold SABRE Award dans la catégorie «Marketing to Consumer New Product» pour la campagne du programme Ford Innovative Challenge Mobility, un challenge mondial de création d’applications dédiées au développement de la mobilité urbaine.

Pour Mawazine-Rythmes du Monde, PR MEDIA a reçu deux Gold SABRE Awards dans les catégories «Northern Africa» et «Digital Campaign» pour la communication off et online du Festival.

Pour Crédit du Maroc, PR MEDIA a reçu deux SABRE Awards : un Gold SABRE Award dans la catégorie «Financial Communications» pour la campagne #Maymkench et un «Certificate of Excellence» dans la catégorie «Reputation Management» du Diamond SABRE Award.

Pour Kaspersky, PR MEDIA a obtenu un «Certificate of Excellence» dans la catégorie «Brand Building» du Diamond SABRE Award pour la campagne de sensibilisation à l’importance de la cybersécurité.

Décernés chaque année par le groupe américain Holmes, fondé en 2000 par Paul Holmes, une référence de l’analyse des évolutions structurelles du secteur des relations publiques, les SABRE Awards (Superior Achievement in Branding and Reputation) sont considérés comme les prix les plus prestigieux dans l’industrie des RP et du digital. Leurs résultats, qui s’appuient sur une analyse exhaustive du marché, évaluent les différents acteurs, leurs savoir-faire et les nouvelles pratiques en cours à travers l’étude de plusieurs centaines de campagnes.

La remise des SABRE Awards donne lieu à la publication annuelle du prestigieux rapport Holmes Report, qui fait autorité et constitue une source incontournable sur les enjeux et tendances du secteur des relations publiques sur les cinq continents.

A propos de PR MEDIA :

Créée en 2004, PR MEDIA est une agence conseil leader en relations avec les publics. Son expertise reconnue dans l’accompagnement en image lui permet de compter parmi ses clients des leaders africains et des multinationales implantées sur le continent. Cette diversité de grands comptes, associée à son réseau propre (Maroc, Algérie, Tunisie) et à celui de son partenaire H+K Strategies (80 bureaux et 3 000 employés dans le monde), offrent à PR MEDIA des expertises clés dans les services en influence, réputation, lobbying, relations médias et formations en prise de parole. PR MEDIA couvre ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur des activités RP, allant du conseil à l’accompagnement quotidien, en passant par l’opérationnel, le recueil et l’analyse des données quantitatives et qualitatives. Toutes les actions de l’agence sont orientées de manière à proposer à ses clients des résultats tangibles sur leur image et leur positionnement, en ligne avec les orientations choisies et les publics cibles. Pour en savoir plus : www.prmediacom.com