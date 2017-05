Mawazine 2017: la playlist de la sitariste Anoushka Shankar

La sitariste indienne s’est produite le 15 mai sur la scène du théâtre Mohammed V à Rabat. Elle revient à Telquel.ma sur ses références musicales.

Si on vous dit Shankar, vous allez certainement penser à Ravi, célèbre maître du Sitar indien qui a parcouru le monde pour répandre sa musique, et troublé l’ordre établi par la musique occidentale. Un talent et une maîtrise qu’il a transmis à sa fille et disciple, Anoushka Shankar. Celle-ci a repris le flambeau depuis le décès de son père en 2012 à l’âge de 92 ans.

Invitée à l’édition 2017 du festival Mawazine, elle s'est produite au théâtre Mohammed V le 15 mai. Juste avant son concert, la musicienne nous reçoit dans sa loge pour discuter (brièvement) des morceaux qui la prennent aux tripes. "J’aurais aimé vous répondre par mail et à tête reposée. C’est toujours difficile de parler de musique à la hâte", nous dit-elle, pressée. Elle se prête tout de même au jeu de la playlist.

Telquel.ma: Quel est votre coup de cœur du moment?

Anoushka Shankar: En ce moment, j’aime beaucoup écouter le travail Ibeyi. Ce duo, composé de jumelles franco-cubaines. C’est rafraichissant ce qu’elles font, j'adore!

Quel morceau écoutez-vous quand vous êtes triste?

Je dirais "Something Gotten Hold Of My Heart" de Nick Cave. Sa voix est tellement expressive que ça me touche. Je m’y identifie tout simplement.

Quel est le morceau que vous écoutez quand vous êtes de bonne humeur ?

C’est difficile d’en choisir un en particulier. Quand je suis de bonne humeur, j’ai une longue playlist assez hétéroclite que j’écoute. Si je ne devais retenir qu'un groupe, je choisirais Tinariwen. J’aime beaucoup leur côté groovy.

Qu'écoutez-vous lorsque vous prend l'envie de tout casser?

J’écoute généralement de la musique classique qui va me calmer, mais si je suis vraiment énervée, je reviens à la musique que j’écoutais dans les années 90, quand j’étais adolescente: "Rage Against the Machine" par exemple.

Sur quelle musique sortez-vous en balade?

J’écoute la musique de mon père. Elle m'inspire et me permet de me vider l’esprit.

Quel morceau correspond à votre "in the mood for love"?

Je dirais " Into my arms " du Nick Cave. Ce morceau me rappelle tellement de bons souvenirs...