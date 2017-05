Gad Elmaleh tourne un sketch avec Philippe Couillard, Premier ministre québécois

Gad Elmaleh et Philippe Couillard tournent une vidéo humoristique au Québec.

Gad Elmaleh s'est offert un sketch en live sur Facebook avec le Premier ministre québécois, Philippe Couillard, à l'issue de la cérémonie où il a reçu l'insigne de chevalier de l'Ordre national.

Dans une salle dorée de l'Assemblée nationale québécoise, Gad Elmaleh et Philippe Couillard, Premier ministre du Québec, sont face à la caméra, tous les deux en costume-cravate. La vidéo démarre sur un ton formel, l'humoriste marocain remerciant son hôte pour l'insigne de chevalier de l'Ordre national, l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par l'État du Québec, dont l'humoriste a été décoré le 16 mai. "C'est un honneur de recevoir cette distinction", commence Gad Elmaleh. "Vous êtes un enfant du Québec, vous parlez si souvent de nous avec beaucoup d'humanité et de profondeur", répond Philippe Couillard.

Les échanges quittent rapidement le cadre sérieux et policé qu'impose une récompense officielle. Après avoir bu une gorgée d'eau, les deux hommes échangent d'accent. "Ça gaze, Gad?", questionne Philippe Couillard, avec un fort accent français. L'humoriste répond avec un accent québécois : "Hey, ç’a pas d’allure! Je parle de même". Tout redevient à la normale quand les deux hommes échangent leurs verres d'eau et reprennent une lampée. "Si vous imitez si bien notre accent, c'est que vous avez compris notre âme", conclut Philippe Couillard.

"Le Québec m'a ouvert les bras quand j'ai immigré du Maroc en 1988 et aujourd'hui les Québécois me serrent fort dans leurs bras", ajoute avec émotion Gad Elmaleh. Les deux hommes se séparent sur un bon rire, après un "A la revoyure!" lancé par le Premier ministre.