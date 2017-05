France : la composition du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe

Dix jours après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence, la liste officielle du nouveau gouvernement français a été dévoilée ce 17 mai.

Le premier ministre français Edouard Philippe, nommé le 15 mai par le fraîchement président élu Emmanuel Macron, a mis un jour de plus que prévu pour former son gouvernement. Finalement, la liste des nouveaux ministres est tombée ce 17 mai, à 15 heures. Un gouvernement paritaire, avec 11 femmes et 11 hommes qui vont au-delà des partis traditionnels français. Avec des personnalités de gauche comme Jean-Yves Le Drian ou Gérard Collomb, Edouard Philippe est aussi allé pioché à droite avec Bruno Le Maire, au centre avec François Bayrou ou dans la société civile avec l'escrimeuse Laura Flessel.

Liste des ministres :

• Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

• Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.

• François Bayrou, ministre d'Etat, ministre de la Justice.

• Sylvie Goulard, ministre des Armées.

• Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

• Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires.

• Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.

• Laura Flessel, ministre des Sports.

• Françoise Nyssen, ministre de la Culture

• Agnès Buzyn, ministre de la Santé.

• Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.

• Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education.

• Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

• Annick Girardin, ministre des Outre-mer

• Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports auprès de Nicolas Hulot.

• Muriel Pénicaud, ministre du Travail

• Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

• Marielle de Sarnez, ministre déléguée aux Affaires européennes auprès de Jean-Yves Le Drian.

Liste des secrétaires d'Etat :

• Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement en charge des Relations avec le Parlement.

• Marlène Schiappa, chargée de l'Egalité des femmes et des hommes.

• Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées.

• Mounir Mahjoubi, chargé du Numérique.