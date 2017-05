Tout ce qu'il faut savoir sur la cyberattaque monumentale qui a secoué le monde

Plusieurs milliers d'ordinateurs ont été pris en otage par des hackers les 12 et 13 mai lors d'une cyberattaque de grande envergure. L'identité des cybercriminels n'étant toujours pas connue, le directeur d'Interpol Rob Wainwright s'inquiète de voir de nouvelles attaques se produire dans les prochains jours.

Le 14 mai, Interpol a estimé à 200.000 le nombre de victimes de cette cyberattaque "sans précédent". 150 pays, dont la France, le Mexique, l'Espagne, l'Italie, le Maroc ou encore la Russie (pays le plus touché par ces attaques) ont été infectés par un logiciel de rançon (Ransomware) appelé WCry, WannaCry, WanaCrypt0r, WannaCrypt ou Wana Decrypt0r.

Le service public de santé britannique (NHS), le ministère russe de l'Intérieur, l'entreprise de livraison de colis américaine FedEx, l'opérateur télécom espagnol Telefonica, ou encore la compagnie ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn figurent parmi les victimes. Forcepoint Security Labs, entreprise de sécurité informatique, estime que 5 millions d'emails ont été envoyés chaque heure pour répandre le logiciel malveillant. L'attaque aurait été renforcée par Eternal Blue, un outil de piratage qui facilite la dissémination du virus à travers les systèmes de partage de fichiers couramment utilisés par les entreprises et les administrations. Eternal Blue a été créé par les services de renseignement américains et aurait été dérobé à l'Agence nationale de sécurité (NSA), selon le quotidien britannique Financial Times.

Le 15 mai, le géant américain Microsoft a confirmé que les hackers avaient exploité une faille de son système d'exploitation Windows. La faille en question a été dévoilée dans des documents piratés de la NSA, agence de sécurité américaine. Selon le service public de santé britannique qui a ouvert une enquête, les pirates ont eu recours à un "Ransomware" (logiciel de rançon), un virus qui crypte les données des ordinateurs affectés jusqu'à ce qu'une rançon soit versée en bitcoins. Certaines versions de ce logiciel font monter les enchères ou menacent d'effacer toutes les données des ordinateurs piratés en cas de non-paiement.

