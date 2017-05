Les FAR éteignent leur 61ème bougie

Une cérémonie a été organisée, dimanche au niveau de l'Etat-major général des Forces Armées Royales (FAR) à Rabat, à l'occasion du 61ème anniversaire de la création des FAR.

Après la cérémonie de levée des couleurs nationales, lecture a été donnée de l'Ordre du jour adressé par le roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des FAR, aux officiers, sous-officiers et hommes de troupes.

A cette occasion, plusieurs officiers, sous-officiers et hommes de rang ont été décorés de Wissams royaux.

La cérémonie, présidée par le Général de division Abdelfatah Louarak, Inspecteur général des Forces Armées Royales, a été marquée par l'organisation d'un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements du Quartier général relevant de l'Etat-major des Forces Armées Royales.

Par la même occasion, un message de fidélité et de loyalisme a été adressé au roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des FAR par le Général de division Abdelfatah Louarak, Inspecteur général des Forces Armées Royales.

Le 61e anniversaire de la création des FAR a été célébré au niveau des différentes places d'armes, garnisons et unités des FAR. La même cérémonie a été organisée au niveau des formations de la zone sud et des contingents des FAR déployés dans le cadre imparti.

(Avec MAP)