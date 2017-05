Chômage : pourquoi l’économie marocaine peine à absorber les nouveaux arrivants ?

La situation de l’emploi au Maroc est de plus en plus alarmante notamment chez les jeunes. Les indicateurs du HCP révèlent que depuis 2010 la courbe du chômage chez les jeunes urbains est en augmentation constante. Une situation qui remet en question la capacité de la «machine» économique marocaine à absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail, ce qui exige des mesures urgentes pour redresser la situation.

La dernière note d’information du Haut Commissariat au Plan (HCP) portant sur les principaux indicateurs du marché du travail au premier trimestre 2017 est la goutte qui a fait déborder le vase. Au moment où l’on tablait sur une baisse du taux de chômage au vu des performances plutôt positives qu’a affichées l’économie nationale, le document dévoile que le taux de chômage est passé de 10,4% à 10,7% entre le premier trimestre de 2016 et celui de 2017, soit une augmentation de 63.000 personnes exclusivement en milieu urbain.

Taux de chômage au milieu urbain selon les tranches d'âge:

Source: Haut Commissariat au Plan

Cette tendance haussière est particulièrement marquée parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, qui ont vu leur taux augmenter de 24,9% à 25,5%. Il se trouve que cette catégorie est la plus vulnérable sur le plan social puisqu’elle peut constituer une proie facile à la délinquance, à l’extrémisme... Aussi, la note d’information du HCP signale-t-elle qu’au moment où le taux de chômage a baissé de 4,2% à 4,1% en milieu rural, ce taux s’est élevé de 15,0% à 15,7% en milieu urbain, portant ainsi l’effectif total des chômeurs de 1.233.000 à 1.296.000.

Une tendance conjoncturelle ?

Cette hausse du chômage au Maroc est bel et bien une situation conjoncturelle d’après Idriss Abassi , professeur à la faculté des sciences juridiques et économiques Rabat-Agdal, vu le blocage qui a marqué la formation du gouvernement et le retard sans précédent dans l’adoption de la Loi de finance 2017. «On sait pertinemment que la commande publique est une variable clé dans le moteur de la croissance du Maroc», a-t-il expliqué.

En partie, on peut attribuer cette hausse du chômage au «blocage gouvernemental». Ce retard a fait qu’un total de 23.768 emplois de la Fonction publique prévus dans le cadre du projet de Loi de finances 2017 n’ont pas encore été pourvus. Puis un repli de 10,7% des dépenses d’investissement publics a été enregistré. Et finalement, cette situation a engendré une absence de visibilité pour les investisseurs privés qui préfèrent ne pas s’engager dans de nouveaux projets en l’absence d’interlocuteurs au sein du gouvernement.

Mais, d’un autre côté, ces chiffres peuvent aussi être attribués aux politiques publiques adoptées durant les dernières années qui ne favorisent pas la création de nouveaux emplois. Selon Omar El Kettani, professeur d'économie au sein de la même faculté, cette situation n’est pas une tendance conjoncturelle mais «la conséquence logique de choix économiques et financiers particuliers, l’Etat a mené une politique de réformes financières urgentes (Caisse de compensation, réforme de la retraite), un effort d’investissement économique trop centré sur le capital et donc peu créateur d’emplois, mais l’axe social à part une couverture sociale non complète reste le parent pauvre du modèle économique marocain».

Pour M. El Kettani, les résultats peu flatteurs réalisés dans le domaine social sont des indicateurs de l’essoufflement du modèle économique marocain : «le Maroc marche avec deux pieds, un pied musclé et en bonne santé, et un pied rachitique et en mauvais état», a-t-il déploré.

Même avec les prévisions optimistes du HCP sur la croissance au Maroc (4,6 % pour le deuxième trimestre 2017), il est peu probable que les chiffres du chômage puissent être revus significativement à la baisse car les activités économiques non-agricoles ne connaîtront qu’une amélioration de 3,2 % contre 14% pour les activités agricoles, et par conséquent les catégories les plus affectées par le chômage, à savoir les jeunes citadins, les jeunes diplômés et les femmes, seront peu impactés.

Les femmes toujours affectés plus que les hommes

Les politiques du genre menées au Maroc n’ont toujours pas donné leurs fruits en termes d’intégration des femmes dans le marché de l’emploi. Les statistiques du HCP indiquent que le chômage des femmes reste assez élevé passant de 13,8% dans le premier semestre 2016 à 14,7% au premier semestre 2017. Et quand on va un peu plus loin dans les détails, on trouve que les femmes citadines sont les plus touchées par le chômage avec 25,2 %, contre seulement 3,1 % dans le monde rural.

Selon une publication récente de l’OCP Policy Center, réalisée en partenariat avec le ministère de l’Economie et des finances, intitulée "Égalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc" : «ce sont les femmes diplômées de niveau supérieur qui souffrent plus du chômage et ce, malgré la tendance baissière enregistrée entre 1999 et 2013, passant de 36,2% à 26,7%».

M. Abbassi reconnait que les femmes sont moins loties au niveau de toutes les statistiques relatives à l’échiquier économique, une situation qui ne permet pas au Maroc d’utiliser pleinement ses compétences. Le poids de la culture et des traditions pèse encore sur les opportunités offertes aux femmes dans le marché de l’emploi.

Vers une stratégie de rupture

L’OCP Policy Center avait déjà tiré la sonnette d’alarme dans une publication parue en 2015 sur la situation de déséquilibre existant entre «performance économique» d’un côté et la «création de l’emplois», de l’autre. Il a souligné que si le chômage reste «obstinément élevé», c’est à cause de quatre facteurs principaux : «un taux de croissance qui reste insuffisant pour absorber pleinement l’expansion de la force de travail» ; «un investissement privé insuffisant dans les secteurs porteurs», «des rigidités institutionnelles», ainsi que «l’inadéquation entre le type de compétences produites par le système éducatif et celles nécessaires pour passer à un régime d’innovation».

Aujourd’hui, le Maroc est confronté à une problématique assez complexe : une croissance économique non-agricole assez faible et peu génératrice d’emplois, et d’autre part une croissance économique agricole dépendante des aléas météorologiques et qui, même dans les meilleurs des cas, ne bénéficie qu’à la population rurale, et dans les pires des cas elle engendre des jeunes chômeurs d’origine rurale qui viennent s’ajouter aux nombres déjà élevés de chômeurs dans les villes.

Au lendemain du lancement, le 15 mai, du Mémorandum Economique Pays (MEP) par la Banque mondiale qui donne les projections de l’économie marocaine à l’horizon 2040, il est nécessaire de dresser un état des lieux des politiques de l’emploi au Maroc et d’envisager une stratégie de rupture qui puisse d’un côté trouver de nouveaux leviers de développement économique, et de l’autre, faire des jeunes une locomotive de croissance en les initiant à l’entreprenariat et en leur donnant les moyens de réussir leurs propres projets.

Par Ilias Khalafi