Météo : le mercure atteindra 44 degrés de lundi à mercredi

Une vague de chaleur, avec des températures allant jusqu'à 44 degrés, touchera plusieurs régions du Maroc de lundi à mercredi prochains, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Des températures maximales variant entre 38 et 44 degrés sont prévues à Aoussered, Oued Eddahab (intérieur), Es-Smara, Assa-Zag, Tata, Zagora, Guelmim, Marrakech, Fquih Ben Salah, Settat, Taroudant et Kelaâ des Sraghna. Ces températures oscilleront entre 33 et 38 degrés à Ouezzane, Sidi Slimane, Meknès, Moulay Yacoub, Fès, Khemisset, Kenitra, Ben Slimane, Berrechid, Rhamna, Youssoufia, Chichaoua, Sidi Bennour, Safi, Essaouira (Intérieur), Agadir-Ida ou Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka ait Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Errachidia, et Tan-Tan (intérieur).

Le temps chaud débutera dès dimanche sur l'extrême sud, principalement sur Aousserd, avec des températures maximales entre 37 et 41 degrés, et sera relativement chaud ailleurs.

Il atteindra son maximum les journées de mardi et du mercredi surtout sur l'extrême sud et le nord-est des provinces du Sud, le Souss et les plaines de Taroudant, Rhamna, et de Tensift, ainsi que sur le Saiss et l'ouest du Rif.

Cette vague de chaleur pourra persister jusqu'au moins la journée du samedi 20 mai, et pourra faire l'objet d'autres actualisations, selon la Direction de la météorologie nationale.

(MAP)