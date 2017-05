Vivo Energy Maroc lance “Shell Club Fidélité”

Pour récompenser ses clients, Vivo Energy Maroc (VEM) annonce le lancement de son programme “Shell Club Fidélité”, qui permet à ses membres de cumuler des points de fidélité au fur et à mesure de leurs achats dans les stations Shell participantes. Ces derniers peuvent par la suite convertir leurs points en récompenses et participer à des tombolas mensuelles. “Shell Club Fidélité est conçu pour récompenser nos clients de leur fidélité et leur confiance dans nos produits et services. Nous souhaitons ainsi leur offrir une relation plus personnalisée et des avantages uniques.” Les clients intéressés peuvent souscrire en station-service, sur shellclubfidélité.ma, sur Facebook ou via un call center. VEM est la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de la marque Shell au Maroc ainsi que le GPL de la marque Butagaz.

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma