Sindibad donne le sourire aux orphelins

Avec le retour des beaux jours et à l’occasion de son festival du printemps, le parc Sindibad a ouvert ses portes gratuitement aux enfants défavorisés issus de trois orphelinats : “Assalam Lil Inmaa”, “Atfal Al Kitab” et “Assalam wa basmat yatim” durant les week-ends du mois d’avril. Avec le soutien de la commune du Maârif, ils ont été près de 140 enfants à bénéficier de cette action citoyenne, qui sera bientôt réitérée en faveur d’autres associations caritatives. Sindibad abrite un espace de loisirs de plus de 20 attractions, un parc animalier de 150 animaux d’une trentaine d’espèces ainsi qu’une restauration variée.

