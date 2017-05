Nestlé Maroc implémente Global Milk Solution

Pour gérer tous les processus liés à la collecte et au paiement du lait, Nestlé a conçu Global Milk Solution. Cette innovation majeure dans le domaine de l’industrie laitière est implémentée au Maroc depuis octobre 2016. Couvrant le routage, l’ordonnancement, la collecte, l’analyse et l’acceptation du lait, la réception et le paiement ainsi que le transport, elle permet ainsi d’avoir une traçabilité complète dans les opérations locales de collecte du lait et de réduire le risque d’erreurs humaines lors de la saisie de données. Global Milk Solution contribue ainsi à renforcer l’image de marque de Nestlé Maroc dans un secteur laitier très concurrentiel. Nestlé Maroc travaille en continu et directement avec 12 000 agriculteurs, qu’elle aide à accroître leur productivité, à protéger l’environnement et à améliorer leur quotidien.

