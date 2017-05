Diamantine dévoile sa nouvelle collection

Leader du prêt-à-porter traditionnel modernisé, la marque Diamantine présente sa nouvelle collection Printemps-Été 2017, une collection haute en couleurs destinée aussi bien aux femmes, aux hommes qu’aux enfants. De plus, les créateurs talentueux de Diamantine mettent à l’honneur la mode Beach Wear, à travers une collection spéciale destinée à sublimer les après-midi farniente aussi bien que les soirées estivales. Outre la richesse des couleurs, la nouvelle collection saisonnière de Diamantine se caractérise par la noblesse des tissus ainsi que la broderie et le perlage qui sont en parfaite symbiose avec l’héritage artisanal marocain. Filiale de Softgroup, Diamantine est une marque 100% marocaine, qui opère dans les secteurs du textile, de la distribution et de l’immobilier.

