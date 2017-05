Le cabinet d’audit français BM&A ouvre un bureau à Casablanca

Le cabinet d'audit français BM&A a choisi le Maroc et Casablanca pour une première implantation à l'étranger, 30 ans après sa fondation à Paris.

Le secteur de l'audit et du conseil marocain voit l'arrivée d'un nouvel entrant. Il s'agit du cabinet français BM&A qui s’adresse principalement aux entreprises et aux banques. Ce bureau casablancais, la première ouverture hors des frontières françaises, est le fruit d’une coopération entre Eric Seyvos, directeur général du pôle audit de BM&A France, et Amine Omary, l'associé de BM&A au Maroc et qui a travaillé pendant sept ans au siège.

Cette implantation entend répondre à une demande accrue pour les services financiers, le support opérationnel et l'audit financier, qui constituent d'ailleurs les trois pôles d'activité de BM&A. "L’ouverture bureau de Casablanca justement s’inscrit dans cette logique d’apporter une réponse toujours plus concrète à ces demandes", nous explique Eric Seyvos.

Pour sa part, Amine Omary estime qu'il y a encore des parts de marché à acquérir au Maroc dans le secteur de l’audit "on mettra surtout l’accent sur l’opérationnel", nous confie-t-il lors de la soirée d'inauguration le 11 mai. Le support opérationnel consiste en l’assistance dans la mise en place de systèmes d’information comptable et financier, l’amélioration de la maîtrise des risques.

Avec le bureau marocain qui se composera d'une vingtaine de consultants, BM&A comptera 140 collaborateurs. Une petite équipe pour "mieux répondre aux besoins des clients", selon Amine Omary.