A Tétouan, une étonnante conférence consacrée aux "miracles scientifiques dans le Coran"

L'événement qui s'est tenu du 5 au 7 mai a été marquée par des thématiques pour le moins étonnantes.

Ceci n’est pas une blague. Un congrès international sur les miracles scientifiques dans le Coran et la sunna s’est tenu du 5 au 7 mai au Palais des congrès de Tétouan. Pour sa 7e édition, le congrès a été placé sous la thématique abracadabrante de: "la globalité miraculeuse du Coran comme facteur principal de la construction de l’être humain". L’événement est initié, avec le plus grand sérieux, par l'instance pour les miracles scientifiques dans le Coran et la sunna du Nord du Maroc, un groupement de "scientifiques et chercheurs dont la majorité d’entre eux sont issus de l’Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan", selon le site de l'instance.

Le programme a connu les interventions d’une pléiade de spécialistes du miracle coranique venus d’Egypte, d’Algérie, d’Arabie Saoudite, du Qatar et de la Tunisie. Des cadres universitaires marocains ont aussi pris part à l’événement: le président de l’Université Abdelmalek Essaadi, le directeur de l’Université islamique d’Al Imam Mohamed Bin Saoud (Arabie Saoudite), le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan, le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines ainsi que le président de la commune de la ville de Tétouan.

Durant les trois jours, ce beau monde a discuté de problématiques liées à ce thème. Dans le volet consacré à la famille et à la jurisprudence islamique comparée, ils ont conversé autour du "miracle légal dans l’interdiction du fiancé de fréquenter sa fiancée", "du miracle légal qui permet au mari d’avoir la main sur le divorce", ou encore du "miracle légal dans l’interdiction matrimoniale induite par le co-allaitement". L'instance pour les miracles scientifiques dans le Coran et la sunna va plus loin. Dans le volet dédié à la science, ces oulémas ont parlé du « miracle scientifique de dormir sur le côté droit », ou encore de « la nécessité de revenir à la jurisprudence islamique dans l’alimentation ».

Les participants à cette rencontre ont également pu aborder d'autres thématiques, plus terre à terre, comme les "aspects mathématiques et techniques de la finance islamique" .