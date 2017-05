Implantation en Chine de la première usine à l'étranger de Boeing pour ses 737

La construction de la première usine à l'étranger de Boeing dans le cadre de son système de production de la famille 737 a débuté jeudi dans la ville portuaire de Zhoushan, dans l'est de la Chine.

Les travaux se diviseront en deux parties : un centre de finition de Boeing 737 et un centre de livraison. La construction devrait s'achever en 2018, selon l'agence chinoise Xinhua. Une fois mise en place, cette usine sera capable de livrer huit à dix avions chaque mois, avec une capacité annuelle de production maximale d'une centaine d'appareils. Boeing et la Chinese Aviation Manufacturer Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (COMAC) exploiteront conjointement le centre de finition, dans lequel seront installés dans les appareils Boeing 737 des systèmes de divertissements et des sièges, d'après la même source.

"Aujourd'hui, nous constatons un partenariat dynamique et gagnant-gagnant soutenant la croissance et le développement de l'industrie de l'aviation et de l'économie de la Chine, ainsi que de l'économie américaine", a déclaré Ray Conner, vice-président de Boeing. Le centre de finition fournira aussi d'autres services, tels que la peinture, la réparation et l'entretien d'appareils de Boeing. Le centre de livraison des appareils 737 appartient exclusivement à Boeing.

Boeing et la COMAC ont signé un accord en octobre 2016 pour la création de cette usine à Zhoushan, dans la province chinoise du Zhejiang, à 287 km au sud-est de Shanghai. L'usine sera capable de livrer une centaine de Boeing 737 par an. Chaque année, Boeing offre 150 à 200 avions "les plus innovants et économes en carburant" aux clients chinois. Un tiers des avions sont de la famille 737. M. Conner a également félicité la COMAC pour le premier vol réussi de son C919, le qualifiant de "moment important dans l'histoire de l'aviation". Boeing a lancé son partenariat avec la COMAC sur des projets en 2012.

(Xinhua)

