La Fifa enquête sur le plus gros transfert de l’histoire du football

Des documents issus des Football Leaks révèlent que le transfert de l'international français Paul Pobga à Manchester United l'été dernier a coûté plus que le montant annoncé. La Fifa a ouvert une enquête discrètement.

105 millions d’euros. C’est le montant initialement annoncé du transfert de l'international français Paul Pogba de la Juventus à Manchester United le 8 août 2016. Cette somme correspond au montant le plus élevé dépensé à ce jour pour un joueur.

L’arrivée du milieu de terrain français chez les Red Devils aurait coûté plus cher que ce qui a été annoncé. "Pogba a donc coûté en réalité 127 millions d’euros à Manchester United, dont 49 millions – près de 40 % ! – ont atterri dans les poches de Raiola [l'agent du joueur, NDLR], et seulement 78 millions dans les caisses de la Juve" révèle Mediapart le 9 mai.

L’agent dans le collimateur

Carmine "Mino" Raiola, l’agent italo-néerlandais de Paul Pogba, travaillait en réalité à la fois pour le club anglais et pour le club italien, une situation inhabituelle qui a poussé la Fifa à ouvrir une enquête sur ce transfert. Cette triple représentation est autorisée par la législation anglaise sous réserve de le déclarer. Or, Raiola n’a pas déclaré qu’il travaillait aussi pour la Juventus. Un conflit d’intérêts qui lui a permis d’empocher 49 millions d’euros de commissions nous révèle le média français: 27 millions d’euros de la part de Manchester United (seul montant qui avait été annoncé avant la publication des documents), mais aussi 22 millions d’euros de la part du club turinois. C'est cette dernière commission qui a déclenché les alarmes de la Fifa qui a confirmé avoir ouvert une enquête. Cette dernière a été lancée le 16 septembre 2016, un mois et demi après l'officialisation du transfert.