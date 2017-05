Essaouira accueille la 2e édition de l’IWT

Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la plage de Moulay Bouzerktoune à Essaouira accueille, du 6 au 13 mai et ce pour la deuxième année consécutive, l’international windsurf tour (IWT). Ce tournoi international de windsurf est un événement sportif américain qui s’exporte dans le monde entier pour permettre à des professionnels et des amateurs de s’affronter sur la vague et de remporter un prize money.

