Avant-goût en vidéos du cru 2017 du Festival Gnaoua

Pour fêter les 20 ans du Festival Gnaoua et des musiques du monde d'Essaouira, les organisateurs vous ont réservé de belles surprises.

20 ans, c'est le bel âge comme on dit. Pour l'occasion, les organisateurs de l'édition 2017 du Festival Gnaoua et des musiques du monde (29 juin - 1er juillet) ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Entre autres surprise: Hindi Zahra, Gnawa Diffusion et tout un programme dont on vous donne un premier aperçu en musique.

Envoûtement garanti avec Carlinhos Brown

Quoi de mieux pour faire battre votre cœur plus vite que les percussions du magicien Carlinhos Brown ? Depuis 30 ans, le Brésilien sillonne le monde. Il revient au Maroc pour la première fois depuis 2009 où il s'était produit en ouverture du Festival Timitar.

Bromance avec Mehdi Nassouli et Titi Robin

Les deux artistes ont signé un album commun en juillet 2016, intitulé "Taziri". Pour les 20 ans du festival, ils présenteront une création inédite et originale. Fermez les yeux et savourez.

La tradition orale à l'honneur

Aboubacar Kouyaté est le fils d'Adama Kouyaté, un des musiciens du célèbre Rail Band de Salif Keita. Ce "Djéli" (porteur de savoir, dépositaire de la tradition orale africaine) racontera son Afrique, et chantera sa terre et son histoire.

Hindi is back!

Hindi Zahra porte le Maroc et sa diversité culturelle loin des frontières. Déjà présente au Festival Gnaoua en 2015, elle revient cette année avec les airs folk dont elle a le secret.

Happy birthday!

Il n'y a pas que le Festival qui fêtera son anniversaire. Le groupe Gnawa Diffusion aura 25 ans en juin. Amazigh Kateb et ses compères auront rarement eu autant d'invités pour une fête.

Let's get some blues

Lucky Peterson, vieux briscard du blues, se produira pour la première fois sur la scène du Festival Gnaoua. Le guitariste new-yorkais, qui fêtera ses 53 ans en décembre, ne manquera pas de rappeler à son public qu'il est toujours là.