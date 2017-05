Lancement de "Jihati", un concours pour la réalisation du logo de la région Casablanca-Settat

Le Conseil régional de Casablanca-Settat entend promouvoir "la nouvelle région et sa nouvelle identité", selon son président Mustapha Bakkoury.

Lors d’une conférence de presse tenue le 8 mai, Mustapha Bakkoury a annoncé le lancement d’un concours, baptisé "Jihati", pour la réalisation d'un logo pour la région Casablanca-Settat. Lors de son intervention, il a expliqué que cette initiative s’inscrivait dans le cadre de la "stratégie de développement régional", plus précisément la partie relative "au volet identitaire" de Casablanca-Settat. Pour le président de la région, il est question de donner un "espace à toute personne pensant pouvoir donner une valeur ajoutée" à la région.

Les logos soumis dans le cadre du concours "Jihati" seront évalués par un jury issu d’horizons divers. Il sera notamment composé de Driss Mansouri, Yahia Boughaleb, et Ahmed Nejemeddine, présidents des universités de Casablanca, El Jadida, et Setta. Ahmed Rahoul, directeur de l'École des beaux arts de Casablanca, Noureddine Miftah, président de la Fédération des éditeurs des journaux, et Mohamed Jouahr, directeur général de Casa Event, sont les autres membre du jury. Ils auront pour mission de désigner les trois logos finalistes de ce concours. Le vainqueur recevra un prix de 30.000 dirhams.

"Pour accompagner tout cela , nous allons travailler sur l'identité de cette région. Une région diverse et variée. C'est un grand chantier à ne pas sous-estimer", affirme Mustapha Bakkoury qui précise que Casablanca-Settat est une "région de diversité par son background, ses cultures, son histoire". Le président PAM du Conseil régional espère que le nouveau logo mettra en avant "une identité unitaire, sans se détacher du premier noyau, la famille, le quartier, la ville. Il explique également que l'un des objectifs de cette campagne est de "renforcer l'identité qui nous réunit et qui est bien sûr sous la grande identité celle de tous les Marocains".